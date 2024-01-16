埔里鎮民代表會副主席陳諭韋當選無效確定，落選頭廖永文遞補，預計19日核發埔里鎮民代表當選證書。（廖永文提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里鎮民代表會副主席陳諭韋違反《公職人員選舉罷免法》經法院判決當選無效確定，南投縣選舉委員會16日召開第379次委員會議，審議通過由得票數為1631、落選頭廖永文遞補，預計19日核發廖永文第22屆埔里鎮民代表當選證書。

高等法院台中分院判決指出，陳諭韋2022年以1702票當選埔里鎮第1選區鎮民代表，但競選期間劉姓、黃姓樁腳被控設宴款待或以現金賄選選民，劉判有期徒刑1年10月、緩刑3年，黃則判處有期徒刑1年8月、緩刑3年確定，判決陳諭韋當選無效確定，不得上訴。

南投縣選委會表示，陳諭韋因違反《選罷法》經法院判決當選無效確定，自2023年12月19日判決確定日解除陳諭韋職權，該選區應選5名，由落選頭、前水頭里長廖永文遞補第22屆埔里鎮鎮民代表，預計本周完成公告，19日核發當選證書。

南投縣政府表示，陳諭韋原擔任埔里鎮民代表會副主席，她遭解職後，副主席將由埔里鎮民代表會重選。