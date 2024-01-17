創作歌手謝震廷日前因和前女友發生爭執，加上有帶刀遭到警方逮補，因此鬧上新聞版面，事後他開直播還原前因後果，表示前女友欠他租金，他為了討回才起衝突，不過今（17日）女方反控他施暴、長期拒付房租，對此，謝震廷也曬出證據反擊了。

謝震廷今發文公開轉帳紀錄，證明自己有支付房租和生活費，並不像前女友指控的沒有幫忙負擔，另外關於女方控訴他言語、精神與肢體上的暴力傾向，他也曬出2段影片，雖然沒拍到人，背景卻一直有女生謾罵的聲音，似是在把暴力的指控轉回女方。

而對於前女友的指控，謝震廷也表示「不論真相到底為何，我的名譽與清白早已不復在，身為公眾人物，我必須要承受更多的壓力與罵名，以往我會隱忍，不管對錯全吞下去，但本次事件已上升到需要警方出面處理以及法律、法庭上的證明，且我的押金與採購家具的費用依舊被蔡小姐所侵佔」，因此他不再忍讓，決定到法院提告。