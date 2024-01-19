中央普通統籌分配稅款依每年通知分配金額，按12個月平均撥付給地方政府，若當年度實收數超過預算數，財政部將會在隔年1月中預算整理期間結束後，第13次撥付給地方政府。
國稅包含所得稅、營業稅、貨物稅等，中央統籌分配稅款分為特別與普通統籌分配稅款，後者占94%為財政部每月平均分配給地方政府，剩下6%為地方政府緊急及其他重大事項所需經費，由行政院依實際情形分配。
財政部周四表示，2023年中央普通統籌分配稅款實收3861.16億元，超出預算數563.65億元，超徵寫下歷年次高，僅次於2022年的729億元，優於預期，超徵部分將於周五(1月19日)撥給地方政府，即俗稱地方「超徵紅包」，協助年前資金用度。
中央普通統籌分配稅款依每年通知分配金額，按12個月平均撥付給地方政府，若當年度實收數超過預算數，財政部將會在隔年1月中預算整理期間結束後，第13次撥付給地方政府。
國稅包含所得稅、營業稅、貨物稅等，中央統籌分配稅款分為特別與普通統籌分配稅款，後者占94%為財政部每月平均分配給地方政府，剩下6%為地方政府緊急及其他重大事項所需經費，由行政院依實際情形分配。
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