財政部周四表示，2023年中央普通統籌分配稅款實收3861.16億元，超出預算數563.65億元，超徵寫下歷年次高，僅次於2022年的729億元，優於預期，超徵部分將於周五(1月19日)撥給地方政府，即俗稱地方「超徵紅包」，協助年前資金用度。