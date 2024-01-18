地方超徵紅包預計19日發放給地方政府，財政部已經結算完畢，2023年度普通統籌分配稅款實收額為3861.16億元，較預算數多了560.66億元，加計利息後，為563.5億元，歷史第二大地方超徵紅包。

央統籌分配稅款分為特別與普通統籌分配稅款，普通統籌分配稅款占整體財源的94％，財政部每月依預算數分配數平均發給地方政府，如有超過預算金額，就會在1月加發給地方，通常是在農曆年前加發，又稱為地方超徵紅包。