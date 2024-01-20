一名男子阿國的父親在2007年11月過世，他返回雲林縣老家奔喪時，某日晚間在老家2樓房間，竟然不顧家裡樓下還在辦喪事，竟狼性大發，隔著就讀國小姪女（A女）的外衣揉胸部，還將上衣及內衣掀起，揉摸其中一側乳房，同時吸咬另一側乳頭。

經過約2至3分鐘後，阿國隔著內褲撫摸A女下體，A女試圖抗拒並以手撥開阿國的手，仍遭阿國強摸達2至3分鐘之久，後來A女在學校老師諮商時提及此事，經輔導老師通報及社工人員訪視後，檢方依家暴妨害性自主案件提起公訴。

法院審理，A女向法官表示，本來我還沒睡著，剛要入睡而已，我有聽到阿伯走上2樓開門的聲音，他一躺下，就開始對我做那些事情。

法官認，阿國揉摸、吸咬、撫摸A女的胸部、乳房、乳頭、下體等，均屬身體隱私部位，極具私密性，通常不會隨意外露，更遑論遭人揉摸、撫摸甚至以嘴巴吸咬，阿國所為不僅在客觀上足以刺激或滿足人之性慾，亦會使一般人產生厭惡或羞恥之感，依一般社會通念，足認有傷社會風俗，屬猥褻行為甚明。

法官審酌，阿國是A女的伯父，本應對其善加照護、悉心教養，不料，僅為滿足一己性慾，即悖逆人倫、反於綱常，所為不僅對A女造成永難抹滅之身心創傷。法官日前依法判決，阿國所犯對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年6月。可上訴。

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