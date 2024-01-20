台中一名男子阿成（化名），2022年2月28日，透過交友軟體認識A女，2022年3月2日上午9時許，雙方約在一家超商見面後，阿成藉故買東西送給A女，在送她返回住處時，竟將她強壓在床上予以指侵。

A女隨即咬了阿成肩膀，要讓他冷靜並表達拒絕，阿成暫時停止後，沒多久再把A女強壓在床上，強脫其衣服及褲子、內褲，親吻胸部並再度指侵逞得逞。A女只能再咬阿成肩膀，並表示：「如果你想要再聯絡，現在就不應該做違反我意願的事，如果你現在就強迫我做，我就不想理你」。

法院審理，阿成辯稱，我沒有違反A女意願，我陪她去她家，我問：「要我上去嗎？」上去之後，我們很自然聊天，在超商我們就有親密接觸了，我們在她房間撫摸過程，都是「你情我願」，最後我覺得可以進一步，她說太快，我就停了，之後A女還有送我離開，到我回家後，可能聊天過程有些不愉快，她就去報警。

A女則向法官表示， 因為我們家對面是車行，當時那邊很多人，我覺得我跟他在那邊對話滿大聲的，已經引人側目，本來想拒絕他上樓，後來我就想說算了，就跟他說你東西放著就可以離開了，上樓之後我怕危險，有把門打開，也有去把浴室窗戶打開，因為我覺得他一路堅持送我回家，我已經很不舒服，我也都有表示拒絕。

阿成上樓進屋後就坐在我床上，之後他走去關門，回來就拉我的手，叫我跟他坐在床上，然後開始亂摸我胸部、大腿跟手，我有把他的手撥開，但他還是繼續摸，之後用他上半身重量靠在我上面，且我躺在床內側靠牆的地方，讓我出不去也起不來，沒辦法有太大的動作，然後他親我的胸部、摸我的下體，之後就用手指插進我的下體，我沒口頭拒絕，但我很害怕，有一直推他也有咬他。

我第一次咬他時，他有停下來一下，他就躺在我身邊繼續聊天，我覺得他可能是藉著聊天，讓我比較放鬆，因而卸下心防，後來聊一聊，他又摸上來，又用手指插入我的陰道，我再用咬他的方式反抗。

然後這次我就很認真跟他說，如果你是認真要交往，還是以後想聯絡，現在就不應該做這些違反我意願的事情，我覺得太快了，但我不是真的想要跟他交往或見面，我只是想要趕快趕他走，拜託他現在不要這樣子做。

這件事情之後我就封鎖他了，我當下很害怕，很想哭，但我沒有哭泣，因為覺得哭泣好像有讓他得逞的感覺。

高等法院法官審酌，阿成為滿足一己性慾，無視表A女示推卻及拒絕舉止，違反其意願予以強制性交，犯後始終否認犯行，且未與A女達成和解。日前依法判決，撤銷一審原判決，阿成被依犯強制性交罪，處有期徒刑3年6月。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。