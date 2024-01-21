台中市19歲林姓女大生，在年初時穿露肚短褲裝，到夜店徹夜狂歡，喝到凌晨竟騎機車載女性友人離開，行經忠明南路與向上路口時，追撞1輛停等紅燈機車，2機車4人均受擦挫傷，現場撞損零件一片狼藉。林女酒測值0.43毫克，超過法定標準值，警方依公共危險罪嫌將她上銬逮捕送辦，友人因不予勸導共乘也連坐被開罰元。

台中市第一警分局公益派出所1月8日凌晨6時許獲報，忠明南路與向上路口發生車禍，警方到場處理。19歲林姓女大生騎機車載友人行至路口時，由後追撞1輛停等紅燈機車，雙方機車應聲摔倒在地，4人隨即起身查看傷勢，所幸均僅受擦挫傷，現場機車被撞損零件散布一地。

林姓女大生穿著露肚短褲裝到夜店歡，酒後騎機車載友人上路，追撞停等紅燈機車，2車4人均受擦挫傷，林女酒測值0.43毫克，超過法定標準值，警方依公共危險罪將她送辦。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

留著直長髮的林姓女大生，穿著露肚中空黑色上衣及牛仔短褲，外型時髦火辣，警方對她實施酒測結果，酒測值高達0.43毫克，明顯超出標準值，依現行犯將她上銬逮捕。

警詢後，將林女依公共危險罪嫌移送檢方偵辦；另外，同行友人也因未勸導共乘而遭到開罰。