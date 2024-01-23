南俊國際正進行中壢工業區土地標售，底價11.88億元，預期稅前處分利益超過3億元，明天將開標，可貢獻稅前近半個股本。此外，公司去年倒吃甘蔗，去年12月營收來到1.39億元的年度最高，單月也轉為正成長，累計2023年營收13.24億元，年減33.1％。

兩大美系CSP客戶年下半年出貨逐步加溫，新接訂單也可望增加，今年營運表現將重回正成長。公司去年通過越南設立新廠，第一期預計在2今年第2、3季設備導入後第3季正式量產，下半年可看到營收貢獻。