美國保險公司State Farm去年宣布擴大使用碰撞件賠付，且要求非OEM零件的供應商須通過汽車零部件認證協會(CAPA)的認證，東陽30多年前就已經陸續通過CAPA認證，具備優勢，法人認為效益今年將持續顯現。雖然今年第1季雖然受到紅海危機影響，造成船期拉長，不過，北美暴風雪情況頻傳，缺櫃壓力也沒有疫情期間狀況嚴重，今年第1季AM仍將維持旺季表現。
法人估計，State Farm宣布擴大使用全系列售後碰撞件賠付，將反映每年2,000-3,000萬美元的營收，對東陽今年營運樂觀看待。
東陽(1319)2023年12月雖然有匯損0.98億元，但稅前淨利仍達3.12億元，年增276％，創歷年同期新高；2023年稅前淨利為38.14億元，年增47％，每股稅前盈餘6.33元，創下史上新高。
美國保險公司State Farm去年宣布擴大使用碰撞件賠付，且要求非OEM零件的供應商須通過汽車零部件認證協會(CAPA)的認證，東陽30多年前就已經陸續通過CAPA認證，具備優勢，法人認為效益今年將持續顯現。雖然今年第1季雖然受到紅海危機影響，造成船期拉長，不過，北美暴風雪情況頻傳，缺櫃壓力也沒有疫情期間狀況嚴重，今年第1季AM仍將維持旺季表現。
法人估計，State Farm宣布擴大使用全系列售後碰撞件賠付，將反映每年2,000-3,000萬美元的營收，對東陽今年營運樂觀看待。
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