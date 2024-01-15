美國保險公司State Farm去年宣布擴大使用碰撞件賠付，且要求非OEM零件的供應商須通過汽車零部件認證協會(CAPA)的認證，東陽30多年前就已經陸續通過CAPA認證，具備優勢，法人認為效益今年將持續顯現。雖然今年第1季雖然受到紅海危機影響，造成船期拉長，不過，北美暴風雪情況頻傳，缺櫃壓力也沒有疫情期間狀況嚴重，今年第1季AM仍將維持旺季表現。

法人估計，State Farm宣布擴大使用全系列售後碰撞件賠付，將反映每年2,000-3,000萬美元的營收，對東陽今年營運樂觀看待。

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