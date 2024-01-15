普鴻資訊安全長洪存仁表示，普鴻資訊在金融支付及交易安全領域經過多年的創新與開發，在產品上具有最完整的解決方案，並和金融市場交易共用中心有著良好合作關係，熟悉客戶和市場的需求，所以在講求速度、安全及時效性的Bank4.0時代，在金融支付產品的服務上，普鴻產品的特色兼具開發時效短與現有銀行系統容易整合，再搭配ISMS資訊安全管理系統落實資訊安全與系統開發維護管理，可確保系統安全機密性、完整性與可用性，保護機敏資料不外洩。
《資服股》普鴻資訊取得ISO27001國際資安認證
普鴻資訊(6590)在獨立驗證機構TNV(TRANSPARENT NEUTRAL VERITAS)專業及嚴格審查下，取得ISO/IEC 27001：2022國際標準要求的資訊安全認證。這次認證的範圍包含金融支付應用系統開發暨基礎設施建置維護服務，普鴻資訊依照ISO27001資安要求，強化公司資訊安全管理機制與防禦能力，實踐良好公司治理與企業社會責任，以展現普鴻資訊對資訊安全的重視與保護客戶機敏資訊的承諾。
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