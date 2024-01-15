普鴻資訊安全長洪存仁表示，普鴻資訊在金融支付及交易安全領域經過多年的創新與開發，在產品上具有最完整的解決方案，並和金融市場交易共用中心有著良好合作關係，熟悉客戶和市場的需求，所以在講求速度、安全及時效性的Bank4.0時代，在金融支付產品的服務上，普鴻產品的特色兼具開發時效短與現有銀行系統容易整合，再搭配ISMS資訊安全管理系統落實資訊安全與系統開發維護管理，可確保系統安全機密性、完整性與可用性，保護機敏資料不外洩。