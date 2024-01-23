彈頭近來發行首張個人專輯獲好評。（美秀創意提供）

南拳媽媽宋健彰（彈頭）首張個人專輯《時光女伶》，除了一路提拔他的周杰倫送他兩首歌以外，另一首〈花襯衫騎野狼〉以輕快Agogo復古曲風令人耳目一新！彈頭說：「這首歌我陳釀了15年不敢唱，因為以前唱歌都以R＆B為主，覺得無法駕馭張震嶽的灑脫、隨性。但隨著歲月的洗禮，這次推出首張個人專輯，我再拿出來聽，我終於覺得自己能唱出阿嶽要的感覺了！」

彈頭透露，跟張震嶽其實年少時天天相約「野泡」（跑到野外泡在一起），兩人都是說走就走的隨性派，可以隨時上路旅行，曾經有5年的時間，至少一週4、5天，只要有空，兩人不是去海邊就是往山上跑，彈頭說：「我們那時真的很瘋狂！甚至清晨4、5點就集合，阿嶽去衝浪，我就去潛水，也因此變成了一起天天打野泡、玩音樂的好朋友，〈花襯衫騎野狼〉就是那時創作出來的。」

彈頭說：「我慶幸這15年來上山下海、說走就走，每一天都很充實沒有浪費。所以，另一首歌〈妳真的離開我了〉MV當中大翅鯨遷徙的畫面就是我自己拍的，我應該是全球第一個歌手自己去拍過鯨魚遷徙、放在MV裡的人吧。」