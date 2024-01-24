李安經典電影《囍宴》（The Wedding Banquet）音樂劇全新製作，將於今年5月正式在台灣首演。卡司包括知名百老匯明星麥特・辛格勒德克，還有歌手閻奕格、資深演員羅北安、以及金鐘獎最佳女主角苗可麗等人參與演出。

由台裔百老匯明星楊呈偉（Welly Yang）、美國東尼獎得主布萊恩．約基、好萊塢劇作家麥特．艾迪及國際作曲大師伍迪．朴共同創作，改編自李安經典電影的同名音樂劇《囍宴》，以百老匯音樂劇創作形式，詮釋原作之華人的家庭倫理觀點，是美國少數華人題材的音樂劇，2003年在台灣及美國轟動首演、不僅獲得美國戲劇界主流媒體報導，在亞洲及美國巡演更造成轟動。

時隔多年，《囍宴》音樂劇再度重啟製作，由華文音樂劇公司集結原班創作團隊，以當代視角改寫全新版本，不僅全新編寫超過30首原創歌曲，更邀來獲獎無數的美國百老匯資深導演戈登．格林伯格執導及美國編舞家艾蒙．佛利擔綱編舞。

演出將於5月24日起在台北表演藝術中心首演，9月移師至高雄衛武營國家藝文中心。