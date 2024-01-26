歷任4位法務部長的法務部政務次長陳明堂，因今年5月將滿70歲，即將屆齡退休，陳明堂日前請辭，蔡英文總統15日令准陳明堂辭職，16日生效，陳明堂回任最高檢察署主任檢察官後申請退休，結清司法官年資，10天後，總統府26日又發布人事派令，再度任命陳明堂為法務部政務次長。陳明堂又「回鍋」出任法務部政務次長，再創下司法史紀錄。

陳明堂今回鍋法務部政次，早上的第一項任務，就以政次身分主持檢察官人事審議委員會。

據了解，高層考量未來國會朝小野大，陳明堂思路清晰，溝通技巧靈活，嫻熟法案，成為法務部與立法院溝通的第一號人物，因此借重他的專業回鍋接任法務部政次。

陳明堂自2013年3月11日擔任法務部政務次長，2013年9月11日至9月30日因特偵組調查前立法院長王金平疑涉司法關說案，引發「九月政爭」，時任法務部長曾勇夫請辭獲准，陳明堂曾因此短暫代理法務部長，他歷經曾勇夫、羅瑩雪、邱太三、蔡清祥4任法務部長，任期橫跨藍綠，堪稱是法務部政務次長超過10年的第一人，創下紀錄。

陳明堂是台東人，司法官訓練所第19期結業，東吳大學法律系畢業、文化大學法律研究所碩士、海洋大學海洋法律研究所博士，曾任台北、板橋、宜蘭地檢署檢察官及主任檢察官、花蓮高分檢檢察官兼書記官長、行政院國家科學委員會法規會委員、台灣高等檢察署主任檢察官、法務部參事、主任秘書、常務次長、政務次長等職，資歷完整。

陳明堂為人謙和，個性認真敬業，由於他曾任法務部主秘、台高檢署主任檢察官，是法務部與立法院溝通的第一號人物，深受4任法務部長倚重。他在政次任內，完成同婚專法、《洗錢防制法》、《個人資料保護法》的修法及立法。

陳明堂因今年5月初將滿70歲，依法須屆齡退休，因他是政務官，想回任檢察體系後退休，因此日前提出辭呈；蔡英文總統15日令准陳明堂辭職，自16日生效，陳轉任最高檢署主任檢察官，10天後又接下法務部政次。