印度因為信仰慶典，常常因為人潮眾多，而發生多次意外，首都德里一座神廟今天（28日）凌晨時分，發生觀賞台坍塌事件，造成至少1人死亡、17人受傷。

事件發生在德里南部的卡爾卡吉神廟（KalkajiMandir），廟方昨晚舉辦謝神慶典，並請來歌手普拉克（B. Praak）獻唱，規模不算太大的廟裏，湧進了大約1500人。

#WATCH | Delhi | 17 people injured and one died when a platform, made of wood and iron frame, at a Mata Jagran at Mahant Parisar, Kalkaji Mandir collapsed at midnight on 27-28 January. Case registered against the organisers.



(Video: Viral visuals confirmed by Fire Department) https://t.co/r6bE9dh3ds pic.twitter.com/haaC9TZe4D — ANI (@ANI) January 28, 2024

德里警方表示，活動進行到今天凌晨0時30分，廟方為貴賓臨時搭建的觀賞台疑似不堪重量負荷突然坍塌，鐵架與上面的觀眾壓到下面的人群。傷者被馳抵的救護人員送到附近醫院，其中一名中年婦女不治身亡，身分尚在查驗中。

德里首席部長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）透過社群平台X祈願這名婦女安息、傷者儘快康復，同時呼籲所有德里民眾在辦理活動時，要特別注意安全規範。

普拉克則在Instagram說，主辦單位多次要求群眾後退至安全地區，但群眾對神與他的熱情難以阻擋。卡爾卡吉神廟供奉雪山神女（Parvati）的分身迦梨女神（Kali），廟方過去26年間，每年都會舉辦這個活動。

根據Varta24電視台的畫面，觀賞台坍塌引起一陣驚呼，現場一片狼籍。德里警方已控告主辦單位過失致死和危及公眾安全等罪名，目前正進一步調查事件發生原因。