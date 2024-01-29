據觀察者網報導，香港特區政府保安局局長鄧炳強28日在社交平台發佈視頻講述《香港國安法》規管的四類罪行。他表示，做人「行得正企得正」，就不用害怕，心懷不軌的人才會懼怕法律。

28日，鄧炳強發佈國家安全視頻系列第8集，講述香港國安法規管的四類罪行，包括分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。

鄧炳強表示，《香港國安法》實施後，社會步入由治及興的新階段，但外部勢力仍然潛伏，不時抹黑《香港國安法》。他強調，國安法下的四項罪行極具針對性，只會針對危害國家安全的行為，完全不會影響到一般的市民。

鄧炳強在視頻中指出，設立分裂國家罪，主要針對「黑暴」時有人明目張膽要求「港獨」。設立顛覆國家政權罪，是當時有反政府力量要求行政長官下台、解散警隊、發動大罷工癱瘓政府，反政府力量更企圖透過所謂「初選」，取得立法會一半或更多議席，目的是否決所有政府向立法會提出的撥款申請和財政預算案，令政府停擺，最終「攬炒」香港。

「2019年社會上有很多人被激化，認為要用暴力解決問題，甚至做出恐怖分子行為，包括製造炸彈、儲存槍械和大量爆炸品等。」鄧炳強介紹說，警方曾發現一批高性能的爆炸品，有人計劃在海底隧道、鐵路、法庭、街邊垃圾桶、政府建築物等地引爆，危害市民生命宣揚政治目的。如果沒有執法人員及時制止，或已造成大規模傷亡，因此定立恐怖活動罪。

鄧炳強表示，訂立勾結外國或境外勢力危害國家安全罪的目的，是因為當時有外國勢力勾結利用在香港的代理人，希望代理人進行危害國家和香港安全的行為。最明顯的是不斷有人乞求美西方國家攻擊中央，制裁中央政府和特區政府官員。

在此前的國家安全視頻系列中，鄧炳強介紹了香港與國家安全的關係、香港過去面對的國家安全風險、《香港國安法》訂立的背景等內容。