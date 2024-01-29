脆樂團29日在台北舉辦浪漫婚禮。（好多音樂提供）

脆樂團29日在台北舉辦浪漫婚禮。（好多音樂提供）

金曲獎最佳演唱組合「Crispy脆樂團」團員Skippy與丁丁愛情長跑14年，昨（29日）終於在台北舉辦浪漫婚禮正式成為夫妻！在圈內擁有好人緣的他們，迎來許多星友到場祝福，包括金曲歌后魏如萱、魏如昀、許含光、恐龍的皮、洪佩瑜、李友廷、羅莎莎、許書豪、廖文強、黃玠瑋、小球莊鵑瑛、柯泯薰等可說是星光熠熠，有趣的是，Skippy的爸爸在台上致詞時，提及「期待脆樂團有新的成員加入」，似乎相當期待2人盡快生出可愛小寶寶。

婚禮現場布置充滿巧思，用多樣鮮花、恐龍作為主題。2人這半年來用心籌備婚禮內容，去年更決定飛往冰島拍攝婚紗，他們在接近零度的寒冷氣候中，走進冰川、瀑布、懸崖等大自然地形，記錄下一張張浪漫又唯美的照片，美照一曝光在社群獲得樂迷祝福與讚美連連，恭喜他們：「有情人終成眷屬！」

婚禮開場時，他們特別演唱對彼此深具意義的情歌〈黑暗的盡頭〉，隨著現場感動氣氛，Skippy對著愛妻感性告白：「我們應該唱了上百遍了，但今天這首歌我只唱給妳聽，站在這裡，你在我的右手邊、最心安的位置，只要你在我身旁，我就感到無所畏懼。」更留下淚水、真摯訴說，「遇見你是我一生最大的幸運，我總是很急、你總是很慢，我花了一輩子等待妳，等待妳的到來，接下來我也會繼續等妳一輩子，我愛你、謝謝你愛我」。

交換誓詞時，丁丁也浪漫回應老公：「14年前和你在一起的第一天，我就知道我的餘生都將和你一起度過。遇見你之前，我沒想過2個人類的靈魂可以如此契合。」更當場許下愛的諾言，「你不喜歡下雨天，但沒關係，我會為你撐一把傘，傘裡永遠是晴天，從今以後這把傘永遠永遠都會為你撐著，一直到時間的盡頭，如果可以，我們再一起睡去，謝謝你、我愛你」，現場浪漫指數爆表。