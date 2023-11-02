從零下氣溫的奧斯陸到亞熱帶國家，來自挪威的奧斯陸愛樂在當紅指揮家克勞斯．麥凱萊的帶領之下，開啟2023年亞洲巡演，一路從韓國、日本，本周在台灣的高雄、台北兩地演出，麥凱萊表示，這是他首次來台灣和觀眾見面，身為芬蘭人的他，也為觀眾準備了「北國之聲」、芬蘭國寶作曲家西貝流士作品。

麥凱萊表示，「奧斯陸愛樂是一個對音樂內容很用功且演奏情感豐沛的團體，團隊有很好的職業倫理和敬業態度，我希望能延續這樣的傳統。」

麥凱萊目前是奧斯陸愛樂首席指揮、巴黎管弦樂團音樂總監，並在去年成為阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團的藝術夥伴與候任首席指揮。他同時也是DECCA唱片公司四十年來唯一簽約的指揮家，而他的首張個人專輯是在疫情期間，與奧斯陸愛樂合作錄製的「西貝流士大全集」。因此本次來台將演出的西貝流士第二號、第五號交響曲，對於樂團與指揮而言可謂得心應手。

麥凱萊表示，對他而言，每次巡演都在不同場館演奏，都是在學習這個曲子的全新面向，「每一次演出，我們對於作品的掌握就會越來越純熟。在每一次演出、每一個場合至少都會有兩個小時的排練時間去熟悉這個空間以及可能帶出來的聲學效果。」

荷蘭小提琴家吉妮．楊森隨奧斯陸愛樂來台演出。（張震洲攝，國家兩廳院提供／李欣恬台北傳真）

這次隨團演奏協奏曲的小提琴家吉妮．楊森表示，能和奧斯陸愛樂同台很榮幸，也很欣賞團員的工作態度，連續三周的巡演對樂團而言也很吃緊且挑戰性十足，這次來到台灣也是巡演的尾聲，除了呈現西貝流士小提琴協奏曲，另一套曲目則有孟德爾頌的小提琴協奏曲。

吉妮．楊森表示，在麥凱萊帶領下，樂團對於彩排很精實，而每次演出都能開發樂曲的更多內涵，她在樂團巡演的韓國站加入演出，「我充分感受到團隊的向心力，還有互相溝通的氛圍，能參加這趟巡演，我可說是一個幸運的人。」

奧斯陸愛樂目前有兩位台灣籍團員，一是英國管首席邱敏華（左），另一位是長笛首席陳廷威（右）。（張震洲攝，國家兩廳院提供／李欣恬台北傳真）

特別的是，奧斯陸愛樂目前有兩位台灣籍團員，一是英國管首席邱敏華，另一位是長笛首席陳廷威。

奧斯陸愛樂今（2日）晚將在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場，明（3日）、後（4日）天到台北國家音樂廳演出。