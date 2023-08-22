自8月14日以來，Meta每天被罰款100萬挪威克朗(約9.4萬美元)，原因為Meta蒐集用戶個人資料，並利用這些資料來進行定向廣告的投放。這種行為被稱為是「行為廣告」，為大型科技公司常見的一種商業模式。

Meta要求法院對該命令提出臨時禁令。該每日罰款將一直執行到11月3日。

Meta曾在8月1日指出，打算在進行為廣告之前，先徵求歐盟地區用戶的同意。

挪威監管機關Datatilsynet說，目前還不清楚Meta何時以及如何徵求使用者同意，但同時之間，用戶的權利正在受到侵犯。

Datatilsynet負責人Tobias Judin說，將在法院上為這筆罰款進行辯護，「Datatilsynet會辯稱，禁令是沒有根據的」。

而Datatilsynet如果將該決定提交給歐盟的資料保護委員會，後者如果也同意該決定，那麼罰款可能成為永久生效，並且擴大到歐洲其它國家。

挪威的奧斯陸法院將連續兩天舉行聽證會。