高雄籍遠洋漁船「屏新101號」大陸籍代理船長汪峰裕在2012年涉嫌在公海指揮武裝保全持槍掃射4名疑似索馬利亞海盜的落海人士，殘忍影片公開後引發國際關注，檢方起訴後，高雄高分院更二審將汪依殺人4罪各判刑7年，執行13年，未扣案之制式自動步槍沒收，上訴後，最高法院撤銷發回更審。

最高法院認為，更二審認定汪男持合法步槍，槍殺落海的4人，防衛過當涉犯殺人罪及未經許可持有制式自動步槍罪，從一重之殺人罪處斷，但卻未依法併處罰金之刑，且更二審認定合法持有步槍卻又稱違法，有判決理由矛盾及量刑不當之處，因此撤銷更二審判決。

汪峰裕是大陸人士在2011年6 月15日起至2014年6 月15日止，受僱於屏新漁業股份有限公司所屬高雄市籍「屏新101 號」遠洋漁船擔任大副及代理船長。2012年9 月29日前之某日，屏新101號漁船在斯里蘭卡之可倫坡港停靠補給，並僱用2 名私人武裝保全攜帶具殺傷力之制式自動步槍各1 枝及子彈數發登船，作為維護屏新101 號漁船於我國海域外作業安全之用。

汪峰裕代理屏新101 號漁船船長期間，在2012年9 月29日中午12時許，在索馬利亞首都摩加迪休東南方外海約321 浬處之印度洋公海上，與我國高雄市籍「春億217 號」遠洋漁船及其他2 艘國籍不詳之漁船在該海域作業時，遇有搭載4 人之木造小船1 艘在附近海域徘徊，遭疑為海盜。

其中1 艘國籍不詳之漁船遂撞翻該小船，4名疑為海盜人因而落海，汪峰裕因認4人為海盜，指示武裝保全其使用之槍彈先後朝4人射擊，致4人均中彈身亡。

後來因屏新101 號漁船之不詳船員拍下槍擊過程之影像，輾轉遭人上傳至youtube 影音平台，經國際媒體及組織相繼披露影像中出現春億217 號漁船之畫面，懷疑有台灣籍漁船涉案，始由國際海事局海盜通報中心通報海巡署後，移送台灣高雄地方檢察署檢察官偵辦。