大陸《人民政協報》2日報導，大陸全國政協經濟委員會副主任、中國人民銀行前行長易綱，在政協經委會調研組於廣東實地調研時指出，中國大陸不缺資金，缺的是資本金，要充分認識到，在目前階段，直接融資的重要性。

「過去幾年，廣義貨幣（M2）和銀行貸款增長率平均為10％左右，有力支持了經濟增長。過去5年和過去10年，中國CPI平均都是2％，這正是全球多數主要央行追求的理想目標。」大陸全國政協經濟委員會調研組在廣東實地調研顯示，中國金融高品質發展邁出堅實步伐，總體展現良好勢頭，成為這組數據的有力證明。

易綱全程參與調研。他認為，「調研發現，出於防風險和終身追責等考慮，銀行放貸行為日趨謹慎。建議引導銀行堅定支持實體經濟，特別是科技創新、綠色發展以及小微企業等重點領域。」經濟好是金融穩定的基礎，易綱認為，必須處理好支持經濟增長和防範金融風險的關係。

調研組發現，最近幾年融資成本特別是貸款成本有了明顯下降，新發放普惠小微貸款利率接近歷史最低水準，這是好的趨勢。但同時，商業銀行也反映利差收窄導致利潤下降較快，建議在加大金融對實體經濟支持力度同時，也要促進金融業自身可持續發展。

「中國目前不缺資金缺的是資本金，要充分認識到在目前階段直接融資的重要性。」易綱說，當前要把增加社會資本金投資和融資放在重要地位，處理好一級市場與二級市場的關係，推動保險資金、養老金、企業年金等長線資金入市，進一步發展股權投資，暢通PE／VC的融資管道和退出管道等，總之要千方百計增加全社會的資本金投資。

易綱表示，按照中央經濟工作會議要求，要穩步擴大金融領域制度型開放，吸引更多外資機構來華展業興業，積極參與國際金融治理和國際金融規則的制定，並在相關國際合作中提出中國方案，同時確保國家金融和經濟安全。