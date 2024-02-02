淡北道路今舉辦動工典禮，新北市議會民進黨團總召鄭宇恩表示，淡北道路在中央及地方不斷的推動下得以成就，在最爭議的雙北交通問題銜接下，是時任行政院院長蘇貞昌提出「關渡新橋」方案得以解決，卻有議員指摘努力人士這是在收割，形同抹煞中央公務人員的努力，籲停止消費建設淪為政治口水。

鄭宇恩表示，淡北道路爭議多年，卻不斷地被有心人作為政治操作的工具，指摘中央卡經費，散布情勒語言，要脅淡北道路在沒有配套的情況下強渡關山。甚至曾發生過淡水某社團，發動罷免北投區立委的謬景，企圖升高為政黨的衝突，不免看出一切都是政治目的。如今淡北道路已經順利動工，呼籲所有的口水語言，在淡北道路動工之後可以畫下休止符。

鄭宇恩表示，淡北道路歷經中央地方的不斷努力下動工，許多爭議都是第一線公務人員負責協調，地方上有憂慮淡北道路車流轉嫁塞車問題到北投，但新北市政府並無提出有效的方案說服地方民意，是時任行政院長蘇貞昌提出「關渡新橋」方案，接續打通龍米路隧道讓車流可銜接64號快速道路。

不但如此中央補助的經費也大幅提升，總經費 103.40 億元，中央原核定負擔 37.18 億元工程費，日前行政院已核定修正計畫，中央負擔大幅提升到59.02 億元。顯見中央有魄力及宏觀的視野，解決北海岸北台北區域交通的問題。

鄭宇恩指出，現有的台2線惡化的問題已不僅是塞車，包含協調淡水線捷運增班，未來設置公車專用道可行性，人本環境的改善，以及低窪地區淹水的問題，過往多次在議會質詢提出建議，都是希望淡北道路可以一併解決相關的問題，期待淡北道路可以帶來淡水全新的交通風貌。

鄭宇恩表示，淡北道路爭議多年，卻不斷地被有心人作為政治操作的工具，指摘中央卡經費，散佈情勒語言，要脅淡北道路在沒有配套的情況下強渡關山。甚至曾發生過淡水某社團，發動罷免北投區立委的謬景，企圖升高為政黨的衝突，不免看出一切都是政治目的。如今淡北道路已經順利動工，呼籲所有的口水語言，在淡北道路動工之後可以畫下休止符。

鄭宇恩強調，中央並無意攬功，淡北道路本來就是中央地方齊心推動的建設，無須政治口水。呼籲回歸專業的交通議題，期盼淡北道路順利施工，如期如實的完工，讓塞車問題不再成為咱淡水人的惡夢。