中市梁男2022年間叫傳播妹「小美」到家陪酒、性交易，他1個半小時後聯繫經紀人抱怨她醉到不省人事；傳播公司因小姐失聯趕到現場，驚見她全裸躺臥在地而報警。警方查扣梁手機，「還原」發現他早拍下多張「小美」全裸照；梁辯，怕被仙人跳才拍照自保，法官不採信，依妨害祕密罪判刑5月，得易科罰金，可上訴。

梁在2022年2月24日聯繫娛樂公司叫傳播妹陪酒、性交，公司聯繫傳播經紀人找傳播妹「小美」，在上午6時20分抵達，後因陪酒不勝酒力醉倒。

梁7時58分傳訊給經紀人抱怨，傳播妹酒醉嘔吐，不醒人事無法陪酒、性交易。傳播公司與「小美」失聯半小時，緊急到場了解，驚見「小美」全裸躺在房間地上，她無意識、嘔吐、尿失禁，且瞳孔放大，清醒後表示被性侵，公司報警處理，警方到場處理、查扣梁手機。

經紀人作證說，因梁反映「小美」進門就喝醉了，吐得全身及床上都是汙物，她8時29分請梁拍「小美」酒醉照片存證，但並沒要求拍全裸照；梁8時30分回傳「小美」臉部照，臉上有嘔吐物、頭髮潮濕等照，證明她已無法陪酒及性交易。

警方查扣梁手機，還原已刪除「小美」全裸及隱私部位多張照片，分別在8時22分及32分拍攝。

梁辯稱，他怕被仙人跳、誣指下藥迷姦，為自保才拍留證；梁的辯護人說，「小美」去浴室洗澡，沒穿衣服昏倒在地，任何人遇到都會緊張、害怕，拍照合理、正當，且有必要拍整體環境照片。

法官認定，梁早在經紀人要求前，就偷拍全裸照，就算要拍整體環境，也可以衣物、毛巾遮蔽隱私部位再拍，侵害手段、法益都不符合適當性、必要性及比例原則。

法官以梁未尊重他人隱私人格權，擅自偷拍導致當事人擔憂裸露照外流，審酌素行、犯後態度等，依妨害祕密罪之無故竊錄他人隱私部位罪，判刑5月。

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