香港有對男女深夜在黃埔區街頭的椅子上「上下交疊」，由於叫聲似乎太大聲，有網友被吵醒，發現這樣的狀況，氣得在臉書社PO文抱怨「小聲點啦」，引起網友討論，也有網友提議「開閃光燈嚇她們」，立刻引起PO文網友照做也表示「這對男女沒有反應」，笑壞其他網友回應「人在在忙沒看到啦」。

據《香港01》報導，一名網友在臉書社團「黃埔好東西」發文，並上傳社區一角的照片，從照片中可見，深夜時間，社區的牆邊有對男女坐在椅子上，「一上一下」的進行活塞運動，然而，疑似叫聲太大聲，炒到網友氣得她在貼文上抱怨「小聲點啦」。

對此，有網友提議表示「打給管理員，說樓下有人在鬼叫」，還有網友建議「開閃光燈嚇她們」，沒想到，這名網友的提議也被原PO採納，而且原PO還回應「該對男女沒有反應」，笑得網友也回應「人在在忙沒看到」；另外也有網友指出，互許這對男女不是在「激戰」，而只是「坐在上面，什麼都沒做」。

對此，根據香港《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款2,000元(約新台幣8000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元(約新台幣400萬元)及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。