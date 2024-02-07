劉姓男子在西班牙涉嫌詐欺案，遭國際刑警組織發布紅色通報，6年前入境波蘭落網，經法務部國際及兩岸法律司、外交部駐波蘭代表處及台中地檢署等單位共組跨部會工作小組，上個月由刑事局國際科派員搭機前往波蘭辦理人犯移交，成功完成我國首件請求司法引渡成功案例，也是《台波刑事司法合作協定》後，雙方深化司法合作及我國司法主權之具體成果。

台中地檢署主任檢察官陳信郎指揮刑事局國際科、電信警察大隊二隊，偵辦劉姓男子跨境詐欺案件，經查劉男所參與之詐欺集團，2016年間在西班牙境內馬德里、巴塞隆納、阿裡肯特等處設立詐騙電信機房，對大陸地區民眾進行詐騙，劉男遭國際刑警組織發布紅色通報。

2017年8月6日劉男入境波蘭時被逮捕，羈押5年6個月。在波蘭羈押期間，外交部隨即通報法務部轉知中檢立案偵辦，2019年6月17日簽署《台波刑事司法合作協定》，雙方可透過正式司法互助引渡人犯，中檢遂積極聯繫辦理相關引渡事宜，函請法務部國際及兩岸法律司先向波蘭提出司法引渡請求，去年11月獲波蘭法院裁定同意，波蘭司法部長批准引渡劉男回台受審。

上個月15日凌晨5點18分，警方在桃園機場登機口完成逮捕程序後解送中檢，成功完成我國首件請求司法引渡成功案例，檢察官訊問後，認劉男涉加重詐欺罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見，法官認劉男雖有羈押原因，但無羈押必要，裁定限制住居於戶籍地，並限制出境出海8個月，經檢察官提起抗告遭駁回，檢察官為防止其逃亡，諭知施以科技監控設備作為。

中檢表示，偵辦跨境詐欺案件均遵行「有案必辦、有罪必查」原則，不因被害人國籍或所屬地區不同而有差別待遇，對跨境案件均全力偵辦，並致力透過國際合作，有效追溯查緝詐騙集團上下各階層成員。