柯以柔因不滿名廚丈夫郭宗坤在2017年疑似出軌，於2018年向法院訴請離婚，官司打了4年7個月也在2022年落幕。之後郭宗坤亦傳出有新戀情，時逢過年期間他貼出「詩句」向大家拜年，但有眼尖的網友發現，詩句中藏有告白涵義，引起討論。

郭宗坤過年期分享一張「藏字詩」，內容是「不看青山轉向你，師要傾心對愛吟，如若忘情我無悔，經年猶記那時真。」依照他的提示，許多網友在留言區解密寫下：「不要忘記我愛你」，也讓網友留言歪椄樓造句「不看你、傾心愛、情無悔、經時真」、「不看傾心我無真」、「你真無情，我那時真悔愛你」引起熱議。

郭宗坤與柯以柔打離婚官司時曾強調：「我郭宗坤，從頭到尾都沒有外遇的人，怎麼會被形容得如此猥瑣與不堪？」，並說：「法官最後雖然判我們離婚，但是也沒有認定我有外遇」，「但是基於『證明自己清白』原本就很困難，沒有的東西如何證明沒有？所以我在訴訟上還是吃虧。」最後兩人被判決離婚。

而柯以柔目前的感情狀態，她曾坦言目前完全不想談戀愛，生活都被工作、孩子塞滿，更斬釘截鐵地說不可能再婚，她經營電商將邁入第10年，年業績都有達到千萬，這幾個月也頻繁出國帶貨，同時還要兼顧家人，要教很多生活常規，提到辛苦之處忍不住泛淚，她感謝有爸媽可以支援，只要她出國帶貨，都會幫她照顧家裡。