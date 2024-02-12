昨(11)日下午4時30分許，有16歲少女走在新北市三峽區長福橋上，但因遭到橋下飛來的沖天炮炸傷耳朵，還導致「耳膜破裂」；少女耳朵遭到炸傷的照片也在網上曝光，讓網友嚇喊「這樣的事故就是告訴人們，看到放鞭炮要趕快離開遠遠，不要在現場」、「太可怕了，應該要禁止放煙火了啦」。

一名男子在臉書社團「我是三峽人 iSanxia」發文，並上傳3張照片，他提到昨(11)日下午4時30分許，「在河堤放炮竹的人，炮竹飛到長福橋」，也表示請那時候有在河堤的民眾可以提供相關線索；並說「我妹的耳膜破裂 請大家幫忙轉發」。

從照片中可見，少女耳朵被沖天炮炸到有血跡附著，且，另1張照片還有疑似沖天炮爆炸後的紙屑，卡在少女的頭髮與耳朵之間。

有16歲少女昨(11)日走在新北三峽長福橋上，遭到沖天炮炸耳，導致耳膜破裂。（圖／翻攝自臉書我是三峽人）

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示「祝早日康復，應該很難找到人」、「這樣的事故就是告訴人們，看到放鞭炮要趕快離開遠遠，不要在現場」、「太可怕了！祝福早日康復」、「就醫，報警，查監控錄影，祝小妹妹早日康復」、「太可怕了，應該要禁止放煙火了啦」。

對此，三峽警方表示，已接獲報案，有16歲少女走在長福橋上時，遭到民眾河邊施放沖天炮炸傷左耳，後續已送往板橋亞東醫院救治，由於橋下無監視器，因此，呼籲若有民眾目擊施放者，或相關線索可與警方聯繫。