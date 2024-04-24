CCL指標股股價回檔時間久、幅度也深，台光電股價拉回一度逾3成，台燿從200元上方拉回，一度跌到靠近150元關卡。所幸，高盛證券最新釐清CCL產業後續發展，外資單日買超台燿1,150張，搭配台股反攻氣勢強，台燿、台光電終場大漲6.69％與4.12％。

放眼2025、2026年，基於兩項前提，高盛認為，CCL產業整體需求將各成長11％。首先，M7等級以上的產品量能擴大，包括：AI伺服器、800G交換器等；其次，PC、智慧機、一般用途伺服器的需求步出谷底，未來二年可望回歸疫情前水準。

高盛看好，台燿是AI伺服器、800G交換器高階產品需求蓬勃發展期間，最主要的受惠者之一。外資估算，台燿2024年每股稅後純益（EPS）為9.96元，較前年度暴增2倍以上，2025、2026年不見放緩，EPS進一步衝刺到14.25元與17.95元。

台光電先前深陷市場傳出B100的CCL可能掉單疑雲之中，導致股價壓回幅度甚鉅，還一度跌破年線。不過，不僅高盛證券持續看好台光電在高階CCL產業的技術領先優勢，逆勢將推測合理股價調高到605元外，摩根大通證券也提出，台光電品質與可信賴度為CCL產業翹楚，就算在B100市占流失的最差情況中，2025年依然可以實現營收與獲利雙成長。