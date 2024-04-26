為了在AI浪潮下站穩競爭地位、抓住商機，經濟部產業技術司長邱求慧26日表示，政府積極爭取國際大廠來台投資合作，包括促成輝達來台設立全亞洲首座研發中心，建立全台最大的超級電腦，促進國內研發能量；他也提到，藉輝達來台設立研發中心，不但可確保台灣在國際及國家上的安全，也因台灣與這些國際大廠已經是利益共同體，會帶動周邊外商來台投資，如美商應材、艾司摩爾跟科林研發等半導體設備業前三大企業，也陸續來台灣布局中。

邱求慧表示，台灣在AI方面，受惠於半導體領先優勢地位，當前AI這種晶片都需要仰賴台灣生產；而台灣應該抓住機會、發揮自身優勢，不只是半導體的製造，在上中下游、乃至於相關軟體各方面都要持續研發。

邱求慧指出，全球在ChatGPT出來後，帶動了一股AI浪潮，不僅在股市上、在各方面都受到高度關注；而台灣在半導體方面，是全球不可或缺的一個很重要的關鍵合作的夥伴，台灣要利用自身的優勢跟條件去強化與國際重要夥伴在AI上的合作，抓住重要商機。

邱求慧說，在AI伺服器方面，目前有9成以上的AI伺服器由台廠生產製造，未來要持續研發如異質封裝、散熱等關聯技術，以確保台灣的競爭優勢、保持領先地位。

他表示，由於目前AI仍要透過伺服器、以AI PC來提供，而資通訊領域也一向是台灣的強項，現階段約有9成以上的AI的伺服器仍由台商來生產製造，因此，未來台灣要去研發更多的這些相關的關聯技術、異質封裝、散熱等服器方面的技術，以繼續確保在AI伺服器的生產地位，站穩台灣的競爭優勢。

那因為台灣在半導體方面，是全球不可或缺的一個很重要的關鍵合作的夥伴，所以我們應該要更怎麼樣能夠去利用台灣的這樣的一個優勢跟條件，怎麼樣去強化跟國際的這種AI重要的一些合作的夥伴，強化合作跟鏈接，這樣的話讓台灣在全球裡面，是變成是更不可或缺的一環，所以我認為說，我們是應該怎麼樣能夠去邀請國際上的這些AI的這個大廠，可以來台灣加強投資，這樣的話就是可以跟整個台灣的這種生態體系、AI生態體系結合的更為深入。

邱求慧表示，政府已成功促成輝達（NVIDIA）來台灣設立全亞洲第一個AI研發中心，不但可以與台灣的廠商共同研發前瞻的AI技術，也在台灣建了一個全台灣最大的AI超級電腦，協助台灣的產業、研究機關、新創、中小企業提供給更多的AI研發的能量。

他認為，此舉不但有助台灣AI的技術和人力素質能大幅提升，也讓國際AI廠商與台灣IC生產製造和AI研發合作更為密切；邱求慧強調，AI是一個挑戰，但是也是台灣的一個機會，台灣惟有攜手國際、成為這種共同研發的夥伴，才能夠創造台灣最大的價值。

同時，邱求慧也提到，國際大廠來台設立研發中心，它也可以變成是台灣確保在國際上的安全，以及在國家安全方面，也能夠得到更好的確保；他表示，台灣跟這些國際的大廠已經變成是利益共同體了，藉由輝達來台灣設立研發中心以後，將會帶動其他周邊的一些外商也願意來台灣做更多的投資，比如像半導體設備業前三大企業的美商應材、艾司摩爾跟科林研發，這三家國際大廠也陸續來台布局中。