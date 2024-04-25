澎湃新聞25日報導，中國工程院院士、中國探月工程總設計師吳偉仁24日下午在中國航太大會主論壇上表示，目前縱觀世界各國進展，中國大陸有望成為第一個從火星採樣返回的國家。

4月24日下午，在2024年中國航太大會主論壇上，吳偉仁在說明大陸深空探測重點任務、與國際月球科研站有關情況稱，大陸長征五號火箭於2020年7月23日將「天問一號」火星探測器送入太空，中國行星探測時代拉開帷幕。2021年5月15日，「天問一號」中的「祝融號」火星車，首次在火星留下中國印記。

對於未來深空探測計畫，吳偉仁透露，大陸計畫在2025年前後發射天問二號，伴飛探測距地球4000萬公里的一顆小行星並取樣返回，2030年前後發射天問三號，實施火星採樣返回任務。

「目前縱觀世界各個國家的進展，我們國家有望成為第一個火星採樣返回的國家。」吳偉仁說。目前，大陸已開始籌畫建設世界首個火星樣品實驗室，同時深化論證天問四號探測任務，實現木星及其衛星環繞探測，隨後抵達天王星。

目前，正在開展的火星採樣返回計畫主要是美國的「火星採樣返回」（MSR）。4月15日，美國太空總署（NASA）宣布將向旗下各中心和產業界徵集新的「火星採樣返回」（MSR）設計方案，調整計畫、降低成本並加快工程進度，方案徵集到5月17日截止，此後NASA很快將授予為期90天的研究合約。

2023年，NASA為了回復獨立評審，其公布了「火星採樣返回」計畫新方案，新方案計畫耗資110億美元，計畫2030年發射地球返回軌道飛行器，2035年發射樣本回收著陸器，2040年帶樣本返回地球。但這個方案沒有獲得認可。根據NASA的最新聲明，原定於2026年執行的火星樣本返回任務將推遲一年。按照目前的計畫，2027年發射軌道飛行器，2028年發射著陸器，並計畫在2033年將火星採樣的樣本帶回地球。

對「火星採樣返回」（MSR）計畫一項獨立審查報告指出，該計畫的預算和時間表過於樂觀，難以實現。美國國會已經建議削減美國太空總署2024年的預算，包括火星樣本返回任務的資金，受預算削減的影響，美國NASA不得不裁減了部分工作人員和承包商，這引發了外界對於火星採樣任務可能取消的擔憂。

除了火星採樣返回任務，吳偉仁說明大陸一些其他深空探測計畫。吳偉仁表示，在本世紀中葉，大陸將計畫發射新型動力航天器，飛抵80-100AU太陽系邊際，對極遠、極暗、極寒的未知區域開展科學探測，有望在人類認識宇宙的歷史上樹立新的豐碑。