403花蓮大震衝擊東部觀光，太魯閣晶英酒店暫停營業至6月底，晶華總經理吳偉正25日表示，雖然太魯閣晶英酒店本身沒有損傷，但配合國家公園政策，決定暫停到6月底，最快7月恢復營業，若是辛苦一點可能等到9月，內部推估「最晚」的話可能要到第4季，推估影響晶華整體營收約2.3％，會將200多名員工暫轉往其他據點。

晶華今日宣布，與台灣動物社會研究會、花蓮黎明教養院，共同宣布晶華國際酒店集團的「非籠飼」雞蛋採購政策與期程，2026年底前，台北晶華全館各餐廳將全面採用非籠飼雞蛋，集團旗下各酒店餐廳也將陸續跟進，逐年逐步盡早完成轉換，以負責任的採購，改變成千上億辛苦產蛋母雞的處境，讓人與動物、環境共善共好。

對於新政府上任後，會否開放陸客來台議題，吳偉正表示，各家飯店客群組成不同，晶華因為在中山區，基本上以日本客人為主，當然也不乏港澳客、近年增加最多的就是韓國客人，陸客比重相對為低，但「所有客人我們都歡迎」，都是持開放態度。

吳偉正表示，隨著疫情解封，觀光產業復甦強勁，台北晶華國際客回流率達8成，整體住房率也比2019年好。比較可惜的是，被視為集團「金雞母」的太魯閣晶英，目前因應政策政策暫停營業，推估對營收影響約2.3％，目前集團約200名員工4月都先好好休息，預計5月中開始安排員工到飯店其他據點跨領域學習、體驗。

吳偉正表示，太魯閣晶英酒店可能暑假開始陸續恢復，在這段期間也收到很多旅客、政府單位的感謝，經過這次也學習到很多寶貴經驗，天災不是可以預期的，但也學習到如何應變，把下次做得更好，相信若國家公園重開，就能很快恢復正常營運。

除太魯閣晶英，晶華旗下北投晶泉丰旅預計8月底、9月初會開始營運，將直接搶攻今年的溫泉季戰場。吳偉正說，不擔心國旅排擠效應，台南今年400週年，有很多觀光客會去；宜蘭是溫泉戰區，一直都不太擔心；台北客房餐飲都有不錯成績，狀況跟疫情前比好非常多；精品生意也沒有因為大家出國衰退，目前都持續穩定成長。

吳偉正強調，優先於晶華酒店二樓上庭酒廊及Robin’s牛排屋，與鐵板燒三家餐廳，改用通過「動物福利標章」嚴格稽核，由黎明方舟牧場身障員工所飼養生產的「非籠飼雞蛋」；晶華將從使用「非籠飼雞蛋」的決定開始，逐步落實對於食材供應鏈的永續政策；晶華館內外各餐廳一年的雞蛋用量可達5.2萬公斤，集團的友善採購政策雖然會增加成本，但集團願意自行吸收。