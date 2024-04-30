研華今年第二季營運展望，基於當前營運狀況與平均匯率新台幣32.0的假設，研華預期2024年第二季的營運展望，單季合併營收估在新台幣139.20億元至145.60億元之間，季增0.29%~4.90%、年減14.49%~18.25%；毛利率39.0%~41.0%，季減1個百分點至季增1個百分點區間、年減0.2~2.2個百分點；營業利益率14.0%~16.0%，季增0.2~2.2個百分點、年減4.1~6.1個百分點。研華認為，今年度毛利率可望維持40%水準。

研華B/B ratio何時回到1.1？研華提到，BB趨勢來看已穩健上揚，訂單逐季成長，不過尚未回到常態水準，預估今年第三季目標回到1.1水準，但仍有不確定因素。而目前中國、台灣、南韓BB已超過1，今年3個市場展望正向，為今年成長主力地區。

研華今年第一季毛利率40.0%，季減1.1個百分點、年增0.3%；營益率13.8%，季減4個百分點、年減6.3個百分點；單季稅後淨利為19.93億元，季減13%、年減33%，第一季合併每股稅後盈餘為2.32元，創下11個季度新低。

整體營運以區域別而言，以台灣市場表現最為突出，年對年成長9%。中國市場因軌道交通及半導體設備相關需求回穩，僅6%年比衰退，而北美、歐洲、北亞及新興市場則受企業支出縮減影響需求疲弱，營收表現雙位數年減。營收區域占比，北美占比略降至30%、歐洲占比降至16%、大陸占比升至23%、北亞占11%、台灣占比略增至7%、其他亞洲及新興市場占10%、其他占3%。

各事業群表現方面，均呈現年對年雙位數衰退。Industrial-IoT(IIoT)年減19%，主要受歐洲及北美智慧工廠專案需求減緩，而中國市場需求仍顯疲弱；Embedded-IoT(EIoT)年減30%，主要受Board level DMS專案衰退影響；Applied Computing(ACG)年減15%，受醫療專案衰退及自動化設備高基期而年減；Industrial Cloud & Video(ICVG)年減27%，受影音設備及雲端網路設備專案出貨下滑；Service-IoT(SIoT)年減13%，受智慧城市專案趨緩；Advantech Service +/Others(AS+)年減24%。