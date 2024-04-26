晶華1992年與上海商銀旗下台灣中國旅行社合設天祥晶華飯店公司，為晶華持股55％的子公司，1997年12月以「天祥晶華度假酒店」開幕營運。2009年9月斥資逾2億元封館全面裝修，同年12月更名「太魯閣晶英酒店」試營運、2010年6月正式開幕。

據晶華財報揭露，太魯閣晶英酒店2014年起營運維持獲利，2022年營收6.68億元、稅後淨利1.86億元、每股盈餘（EPS）4.11元，均創歷史新高。2023年雖受颱風來襲影響營運，使稅後淨利1.79億元、年減3.4％，每股盈餘3.97元，仍雙創歷史次高。

為支持台灣畜牧產業轉型友善飼養，落實企業社會責任及聯合國永續發展目標，晶華25日公布集團「非籠飼」雞蛋採購政策與期程，宣布台北晶華全館各餐廳在2026年底前將全面採用「非籠飼雞蛋」，集團旗下各酒店餐廳也將陸續跟進，逐年逐步盡早完成轉換。

晶華營運長暨總經理吳偉正受訪時表示，3日起因強震暫停營業的太魯閣晶英酒店，目前預計暫停營業至6月底，最快7月恢復營業，辛苦一點可能會等到9月。若再遇到颱風、豪雨等，最差有評估可能第四季才會恢復營業，會全力配合政府政策。

吳偉正表示，太魯閣晶英酒店在建造時便已考量耐震問題，整棟建物非常安全，隨時可跟隨國家公園開放政策恢復營業，後續將隨之滾動式調整。初估太魯閣晶英酒店暫停營業影響集團營收約2.3％，200多位員工將先休息，預計5月中後先安排至其他據點。

吳偉正指出，集團籌備中的北投晶泉丰旅，預計將於8月底至9月初開始營運，而台南、宜蘭等其他據點所在地營運狀況均佳，台北據點的客房及餐飲業績表現不錯，麗晶精品業績也未受報復性出國熱潮影響，目前觀察仍維持穩定成長。

而身為晶華旗艦據點的台北晶華酒店，吳偉正表示國際旅客已回流約80％，目前整體住房率表現甚至優於疫前2019年，客源主要來自日本、美國及韓國，新加坡及香港也持續復甦中，對於兩岸觀光交流鬆綁再傳曙光樂觀看待。