根據廣東省氣象台發布消息，受強颮線東移南壓影響，4月30日0時至5時，廣東省北部出現了明顯的強降水。其中，清遠連南瑤族自治縣在當天5時46分發佈暴雨紅色預警，受降雨影響，該地中小學校、幼稚園、托兒所停課，未啟程上學的學生不必到校上課，處於危險地帶的單位應停業。

大陸氣象部門預計，颮線將繼續東移南壓，30日8時開始自北向南影響廣州，10時左右影響廣州市區，廣州市將轉暴雨局部大暴雨，雷雨時伴有8到11級短時大風、短時強降雨、局地冰雹、局地龍卷等強對流天氣；屆時可能對花都、從化、增城、黃埔、白雲上班上學高峰帶來影響。

根據澎湃新聞報導，30日0時至5時，廣東有3個氣象站錄得超過50公釐的暴雨，有109個氣象站錄得25至50公釐的大雨，雨量較大的地點有清遠連州市西岸鎮56公釐、韶關乳源瑤族自治縣大橋鎮49.5公釐。

受強颮線東移南壓影響，截至30日7時，廣東省有31個暴雨預警生效，主要分佈在清遠、韶關、河源、梅州、佛山、肇慶、惠州等地。