梅大高速公路坍塌死亡人數續增

截至5月2日下午，廣東梅龍高速坍塌事故已造成48人死亡、30人受傷，廣東省書記、省長為此向事發地點方向行三鞠躬致哀。《網易新聞》報導說，此公路總投資21億，在建設和使用過程中已不止一次出現塌陷。

報導說，廣東梅大高速公路大埔往福建方向於2024年5月1日淩晨2時10分左右發生高速公路路面塌陷事故。至少有23部車輛陷落，至2日下午已確認死亡人數48人，30人正在醫院全力救治。公路塌方路面長約17.9米，面積約184.3平方米。

省委書記黃坤明在進行多輪緊急視訊排程後，連夜趕往梅州市人民醫院探望傷亡人員，並前往塌方路段搶險現場，察看災情和搜救進展，並與在現場坐鎮指揮的省委副書記、省長王偉中和搶險救援人員一道，面向塌方災害發生地三鞠躬，向遇難人員致以深切哀悼。

報導指出，去年的4月1日，因受持續強降雨影響，梅大高速往大埔方向K55+690處的高陡邊坡在暴雨狀態下也曾發生崩塌性塌方，造成該路段雙向交通中斷，所幸當時無人員傷亡。直至去年5月9日24時，該路段才全線恢復通行。

但今年同樣的情況，同樣的連續暴雨，結果卻沒有那麼幸運。本是快樂的五一假期，但因為這一次事故，幾十個家庭陷入了無盡的深淵。這一起事故在網上也引起了大家對各方面的討論。

報導說，首先，許多網友首先就質疑高速公路工程品質，卻故意反向建議說這次事件應該從哪查，看來平時工程品質出問題的處理讓民眾對公信力還是有點懷疑的。

梅大高速公路總投資21億，在建設和使用過程中已不止一次出現塌陷事故。（圖／新華社）

其次，網民更多的是同情出車禍的民眾，特別是在這個五一假期，全家出動的不少，不管是全部遇險還是部分成員遇險，都是一件痛心無比的事。

再者，也有認為此次事故原因是廣東長期連續暴雨造成的，應該算是天災，當地的氣候和地質特徵複雜，和高速路品質沒有關係。

報導說，到底是下雨導致路基下沉還是工程品質原因造成了此次事故的發生，還有待相關部門調查處理，目前當務之急是妥善處理受傷人員和安撫家屬。