今（7日）下午14時許，國道3號南向34.8公里中和路段發生6車追撞事故。（圖／警方提供）

今（7日）下午14時許，國道3號南向34.8公里中和路段發生6車追撞事故。（圖／警方提供）

今（7日）下午14時許，國道3號南向34.8公里中和路段發生6車追撞事故，現場為一部聯結車行駛中和隧道外側車道，疑未保持行車安全距離碰撞前方小貨車後，小貨車再往前碰撞前面4部小車，現場無人受傷，各車駕駛鈞無飲酒情形，現場事故於15時44分排除。

國道警呼籲，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。尤其天候不佳更要「安全距離保持好，養足精神上國道」，遵守速限，避免事故發生。