高雄市左營區今天下午發生一輛自小客因未禮讓撞上救護車，造成救護車上2人及自小客車王姓駕駛等3人擦挫傷送醫，所幸均無大礙，車禍肇事責任，將由交通大隊判定釐清。
左營分局交通分隊於今日下午4時25分，獲報在左營區自由一路與大順一路口有交通事故發生，立即派員前往處理。
員警抵達現場了解，49歲周男駕駛救護車開啟警鳴器、警示燈，沿自由一路內側車道南向北直行，行至案發地點遭當時沿大順一路東向西外側車道直行，因64歲王男駕駛之自小客車未禮讓而碰撞，因而肇事。
警方表示，這起車禍事故導致周男附載的83歲巴女（車上病患）、及56歲周男（陪同救護人員）及王男均擦挫傷、尚無大礙，相關人員經酒測均無飲酒情事。警方於肇事現場測繪、蒐證，並派員疏導現場車流，有關肇事責任，將陳報交通大隊判定。
左營分局呼籲，駕駛朋友行經路口時應減速慢行，禮讓行人及救護車，以免發生交通事故。
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