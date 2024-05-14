新北市新莊區中正路輔大捷運站前往桃園方向，今天（14日）晚間9時許，一名女騎士疑似沒有保持安全車距，追撞前方轎車後倒地，遭到內車道的公車行駛輾過頭部，女騎士當場失去生命跡象，救護車獲報到場將女子送往醫院，但仍宣告不治。

新莊區中正路輔大捷運站前，女騎士不明原因撞擊前方轎車後倒地，遭公車輾過送醫身亡。（翻攝照片）

據了解，輔大捷運站前有三個車道，女騎士當時騎乘在中間車道，疑似沒有跟前車保持安全距離，意外追撞前方轎車，導致女騎士重心不穩倒地，遭到內車道的公車行經輾過，女騎士當場失去生命跡象，送醫後不治。

消防隊表示，當時獲報到場，年約27歲的女騎士頭部變形，已無呼吸脈搏，立即CPR急救後，送往最近的輔大醫院救治，但到院後仍因傷重不治。

警方表示，事故現場是中正路往桃園方向，女騎士不明原因追撞前車，導致倒地後遭公車輾過，因傷重送醫不治，公車與轎車駕駛都沒有喝酒，已經扣留車輛的行車紀錄器，並同步調閱附近監視器，至於相關肇事責任問題，還有待調查後釐清。