高雄今天清晨2點發生2車擦撞事故，一輛由32歲蔣姓男子所駕駛的白色休旅車，下國道1號九如一路交流道右轉九如一路時，與47歲黃姓男子所駕駛的送菜貨車發生擦撞，導致貨車失控撞上號誌桿車頭凹陷，所幸黃男自行脫困就醫；蔣男車輛車頭全毀受困車內，由警消人員協助救出送醫治療。

據了解，黃男開送菜貨車於清晨載滿蔬菜沿九如一路要載往市場，開休旅車的蔣男則從國道1號下交流道準備右轉九如一路，右轉過程中蔣男疑似未禮讓直行車輛，擦撞行經交流道口的黃男貨車後方，導致黃男失控撞上中央分隔島上的號誌桿。

車禍發生後，貨車車頭撞上號誌桿後凹陷，所幸駕駛黃男僅有擦挫傷自行脫困送醫；休旅車則車頭全毀，駕駛蔣男全身多處擦挫傷，受困車內動彈不得，由警消人員協助脫困送醫治療。

警方表示，到場處置時確認雙方駕駛均無酒駕，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。呼籲民眾駕車務必放慢車速，隨時留意週遭車流狀況，行車多禮讓確保安全。