高雄市政府「高雄灣區大港．旗津領航計畫」。（觀光署提供／蔡明亘台北傳真）

苗栗縣政府「苗栗白沙屯至好望角濱海計畫白沙聖域．天空之丘」。（觀光署提供／蔡明亘台北傳真）

交通部觀光署今年推出4年期「重要廊帶亮點營造計畫」，將挹注15億元強化地方政府觀光發展，經專家委員評選，桃園市、苗栗縣、台南市、高雄市、宜蘭縣及花蓮縣共6縣市提案獲選，將著手優化旅遊環境，總經費約15億元，預計2027年完工，屆時預計1年遊客人次可成長4.5％，創造觀光總產值約1906億元。

觀光署為強化地方政府觀光建設及直轄市級及縣市級風景特定區，結合觀光圈跨域整合觀光資源，民間參與投入公共建設等，並依觀光署推出的2024至2027年「重要廊帶亮點營造計畫」，由各地方政府提案競爭，擇優核定補助軟硬體環境營造，提升遊憩品質，帶動周邊觀光產業發展。

觀光署組成專家顧問委員會，評選出桃園市、苗栗縣、台南市、高雄市、宜蘭縣及花蓮縣共6縣市政府計畫入選，總經費約15億元。

觀光署長周永暉主持重要廊帶亮點營造計畫入選修正計畫審查會，也核定高雄市政府「高雄灣區大港．旗津領航計畫」、桃園市政府「桃園珍珠海岸計畫－竹圍永安南北海岸雙星計畫」、苗栗縣政府「苗栗白沙屯至好望角濱海計畫－白沙聖域．天空之丘」3縣市政府計畫。另也通過台南市、花蓮縣、宜蘭縣所提的計畫，近期將辦理現勘，再行核定所提計畫內容。

觀光署說明，這次提案核心涵蓋觀光遊憩發展方向、符合永續觀光、淨零碳排、減量與美學設計等標準，能有效提升景點的品質，強化遊客旅遊體驗。預計2027年完工後，串聯旅遊廊帶、擦亮休憩亮點，提升6個景點的休憩環境品質，使遊客體驗升級，屆時預期1年遊客人次達4.5％成長，創造觀光總產值約1906億元。

觀光署提到，重要廊帶亮點營造計畫是全方位的努力，要打造更美好的旅遊環境，讓遊客感受到台灣無限的魅力，藉地方政府優秀提案的實現，將為台灣觀光業帶來嶄新發展，也為台灣旅遊業的未來注入更多動能與活力。