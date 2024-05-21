行政院南部聯合服務中心許乃文執行長於今(21)日就職典禮，全體同仁及合署辦公單位長官大合照。（柯宗緯翻攝）

行政院南部聯合服務中心許乃文執行長(中)於今(21)日就職，副執行長陳慧玲(左)及副執行長陳文亮(右)共同參與。

行政院南部聯合服務中心執行長懸缺近3年，今（21）日由副執行長許乃文升任並舉辦就職典禮。許乃文期勉中心同仁對於南部民眾的陳情案及證照申請案，要基於同理心妥善提供最便捷、親切的服務；對於南部未來推動的重大建設，主動邀請中央各部會來現勘，並協調解決各機關跨域問題，建立業務良好合作關係。

許乃文指出，520賴清德總統就職演說中重要國內民生政策內容，是南服中心未來推動業務方向的重點，例如：「對於人民將『行公義，好憐憫，存謙卑的心』，『視民如親』，不愧於每一份信賴與託付。」

因此，許乃文特別期勉南服中心同仁對南部民眾的陳情案及證照申請案，要基於同理心妥善的提供最便捷、親切的服務。尤其，近來愈來愈多來中心趕辦證照的民眾，應加速審查流程及營造友善的洽公空間。

許乃文也針對賴清德所述的政策內容，請中心同仁對地方政府的基層建設及跨域需協助事項，要積極協調中央相關主管機關及國營事業予以協助。中心將安排訪視各部會所屬南部機關，以協調解決各機關跨域問題，並建立業務合作關係。

此外，也將密切與各部會新任首長建立更密切的聯繫關係，除持續協助向南部民眾政策宣導外，對於南部未來推動的重大建設，主動邀請中央各部會來現勘及舉辦規畫及執行進度說明會等。南服中心將規畫於8月舉辦「2024南方領袖教育學院」，邀請8位相關部會首長至高雄向產官學社團宣講及溝通施政理念。