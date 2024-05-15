現場也立刻調派另一輛救護車將傷患送醫救治。（翻攝照片／任義宇高雄傳真）

高雄市鼓山區河邊街今（15）日8時26分發生一起機車車禍，初步了解，2輛機車碰撞後，其中1名64歲的賴姓男機車騎士當場沒生命跡象，由救護車緊急送醫。未料，前往醫院路上，該輛救護車行經三民區建國三路、市中一路時，又與另一輛自小客車發生擦撞，立即調派另輛救護車將賴男送往醫院。

據了解，賴男與另名55歲劉姓男子，於鼓山區河邊街發生車禍，賴男當場倒地失去生命跡象，警消立即派遣救護車將賴男送醫，而載賴男的救護車沿著建國三路直行，鳴笛於紅燈行經市中一路路口時，與一輛白色休旅車駕駛發生碰撞。

碰撞雖僅造成白色休旅車的26歲柯姓男駕駛輕微擦傷，但救護車上所載的賴男因情況危急，緊急調派另輛救護車協助賴男繼續送醫，所幸賴男到院後經搶救已恢復心跳，目前持續於醫院救治中。

救護車與休旅車發生的車禍，雖然救護車是紅燈行經路口，但有依規定鳴笛，而休旅車行駛方向當時正處燈號變換為黃燈之際，警方初步肇因研判疑為休旅車駕駛柯男行經路口時，聞救護車鳴笛聲未避讓，柯男則說當時沒有聽到救護車鳴笛聲就發生碰撞，詳細肇因尚待交通警察大隊進一步鑑定分析。