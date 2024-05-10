北捷文湖線卡住！站務員急抓滅火器清車 傳軌道有煙霧 18:592024/05/10 中時新聞網 陳又瑞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北捷傳出因出現煙霧導致延誤。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北捷運文湖線萬芳醫院站往南港展覽館方向今日因出現煙霧，影響列車運行，有民眾在網路上分享自己卡在捷運車廂的照片，另外也有人指出，由於列車出現狀況被請下車，站務人員拿出滅火器進行處理，目前詳細情況仍在了解中。 新北警「識詐宣講團」培育種子教官 詐欺GET OUT 北士科土地管制突放寬 遭疑變相圖利 產發局長解釋了 警認證「美魔女藥頭」黑歷史曝！曾販毒入監出獄仍死性不改 #台北 #北捷 #捷運 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔣萬安不參加賴清德520就職典禮！ 曝「另有行程」 14:092024/05/10 政治 麥卡倫挺藝術 台北當代藝術展詠傳奇 18:112024/05/09 生活 市長任內見財團「柯文哲都沒廉政登錄」 北市政風處認了 15:592024/05/10 政治 核一乾貯場核定 新北籲經濟部督導台電按圖施工 12:272024/05/10 生活 全球低碳減塑 新北議員喊話列冊鼓勵環保廠商 16:502024/05/10 寶島 議員爆新壽高層密會2局長 蔣萬安認：我不知道 12:402024/05/10 政治 千萬麥拉倫、保時捷停社宅 他驚問「怎住進來的」真相曝光 11:252024/05/10 財經 紓解6月畢業役男入營塞車 北市兵役局推2方式錯開梯次 11:502024/05/10 生活 板橋富豪社區鋼筋外露 海砂屋都更進度慢議員盼加速 15:352024/05/10 生活 極端氣候強降雨災害頻傳 陳純敬視察新店防汛準備工作 12:562024/05/10 生活 新北海山警助賭場攬客查個資討債 1警1業者聲押禁見 10:202024/05/10 社會 中市食安事件頻傳 8成找不出原因 衛生局檢討1件事 18:252024/05/10 生活 巨型太陽黑子群現身「肉眼可見」 把握這兩天觀測好時機 17:532024/05/10 生活 三峽李梅樹紀念館將進駐台北大學 最快2026年營運 17:092024/05/10 生活 許淑華指「不同意補償」就沒京華城案 蔣萬安要求政風釐清 15:302024/05/10 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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