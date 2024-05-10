台北捷運文湖線萬芳醫院站往南港展覽館方向今日因出現煙霧，影響列車運行，有民眾在網路上分享自己卡在捷運車廂的照片，另外也有人指出，由於列車出現狀況被請下車，站務人員拿出滅火器進行處理，目前詳細情況仍在了解中。