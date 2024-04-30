精測2024年首季合併營收6.75億元，季減12.53％、年增0.05％，毛利率「雙升」至50.87％，為近5季高。營業虧損0.12億元，較去年第四季轉虧、但虧損年減達8成，營益率負1.82％，遜於去年第四季2.01％、優於去年同期負9.5％，為歷史第三低。

雖然本業營運因淡季轉虧，但精測受惠匯兌收益帶動業外收益「雙升」至0.21億元、創歷史次高挹注下，首季歸屬母公司稅後淨利0.14億元，季減19.83％、較去年同期虧損0.3億元轉盈，每股盈餘0.43元，亦為歷史第三低。

精測表示，首季雖適逢農曆春節工作天數減少，導致整體營運較去年第四季下滑、呈現淡季表現，但受惠AI手機、車用晶片測試需求帶動探針卡業務，使探針卡營收占比達45％、表現優於預期，使毛利率收復50％關卡。

展望上半年，半導體產業鏈一方面持續去化晶片庫存，亦同步受惠生成式AI應用快速發展，使AI半導體躍升為推動先進製程新主流。精測掌握先機，推出AI PC、手機、車用等新應用相關晶片的高速、大電流晶圓級測試探針卡混針系列產品，使首季探針卡業績顯著回升。

展望後市，隨著AI PC、手機、伺服器等相關晶片的次世代晶圓級測試需求逐步回溫，精測預期上半年整體營運將呈現溫和復甦表現，全年營收可望呈現逐季成長態勢，惟因應客戶需求，季節性產品組合變化將影響各季獲利表現。