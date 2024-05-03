林維俊指出，受全球經濟基本面穩步回升，企業動能及投資動能復甦，台新金首季淨利息收入及淨手續費收入分別年增10.6％、30.8％。股東權益報酬率（ROE）10.53％、每股淨值為13.93元，整體營運表現持續穩健。

子公司首季獲利方面，台新銀44.21億元，季增達57.1％、年增3％。台新證6.42億元，季增達47.9％、年增達49.3％。台新人壽8.17億元，較去年第四季虧損8.43億元大幅轉盈、年增達39.85倍。其他子公司虧損5.07億元，主因認列投資鑽石生技評價損失5.01億元。

台新銀首季總存款餘額季增5.3％、年增10.1％，總放款餘額季增7.4％、年增13.1％，存放比提升至73.6％。其中，個人信貸表現不錯、年增達16.26％。淨利差（NIM）自1.2％提升至1.24％、存放利差回升至1.25％，主要受惠存放比及票債券均率提升。

信用卡業務方面，台新銀首季簽帳金額與毛手續費收入分別年增19.1％、20.5％，有效卡數突破463萬戶，特店家數上升至16.8萬家，持續位居市場領先地位。此外，台新銀授信資產品質維持良好，逾放比降至0.1％、覆蓋率1247.8％。

而台新證首季獲利躍升，主要受惠經濟收益成長。台新人壽持續發展多元通路，首季初年度保費（FYP）收入為51億元，季增達62.1％、年增達39.5％，負債成本亦持續下降，由去年同期3.88％降至首季的3.8％。

林維俊表示，台新銀福岡支行4月23日正式開業，為繼2016年東京分行後在日本設立的第2個服務據點，具指標性意義。台新銀未來將持續拓展日本關東首都圈、關西、九州等企業及不動產融資需求，擴大業務腹地、同時加速亞洲地區布局擴展。