全家便利商店指出，4月起天氣漸熱，季節指數型的商品銷售攀升，私品茶推出全新手搖飲品牌「搖搖茶吧」帶動業績，同步搭配店頭與外送平台販促活動，帶動現做飲品業績成長四成；一般商品中的冰品導入多款異國冰品，銷售力道亦隨氣溫拉升而強勁，亦成長一成。

此外，泛鮮食4月業績亦年增超過一成，為整體業績成長另一主動能。主要是拜清明連假出遊商機，方便帶著走的現做調理熟食表現亮眼，夯蕃薯、茶葉蛋、馬尚煮、中西式現烤點心等業績皆向上，拉升熟食區業績成長超過兩成。而聯名鮮食策略持續奏效，包括聯手米其林餐廳「寒舍食譜」、「山海樓」、「雙月食品社」推出多款中式新品，促動主食類鮮食業績成長超過一成。

展望5月營運，對應夏日消暑需求，飲品酷繽沙、冰品霜淇淋、鮮食輕食等品類都將積極搶攻溫升商機，輔以飲料啤酒等聯促活動，端午節預購也將進入銷售高峰，皆可望成為驅動營收的動能。

（工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康）