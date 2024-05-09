針對營運轉虧，jpp-KY表示，主要是針對應收帳款中顯著逾期之客戶，參考國際會計準則規定，採用保守穩健原則予以一次性提列足額備抵呆帳，後續將持續協商客戶還款，以確保公司權益，公司營運、財務與業務一切正常，不會受此單一事件影響。

根據jpp-KY公布的財報，第一季營收達新台幣6.02億元，年增7.7％，今年第一季銷貨毛利達2.12億元，營業利益-9,800萬元，第一季稅後淨損5,800萬元，每股稅後淨損1.26元。

jpp-KY為泰國第一大客製化精密金屬機構件的生產製造商，公司在AI伺服器機櫃、電源機構件、水冷結構件上皆有斬獲，目前產線正積極調整，預期將配合客戶於第三季末開始大量出貨，航太部分，今年則新增航太新客戶，取得飛機座椅結構件新訂單，並且取得Airbus集團子公司的合格供應商資格，將有機會進一步達成協議；航太維修改裝方面，航太客機改貨機的舊專案已在今年第一季出貨完畢，公司將積極爭取其他新的合作機會。