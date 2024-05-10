由於交易和費用收入增加，華僑銀行1月至3月淨利從去年同期的18.8億新元攀升至19.8億新元，超越LSEG調查預期的17.7億新元。總營收年增8.0％至36.3億新元。

關鍵獲利能力指標之淨利息收益率，在本季從去年同期的2.30％些微下降至2.27％。

第一季度，華僑銀行管理的財富管理資產較上年同期成長1％，達到2,730億新元。

較大的同行星展集團（DBSM.SI），開啟新分頁本月公佈第一季淨利成長15％，超出預期。它補充說，2024年全年盈利預計將超過創紀錄的結果。

華僑銀行集團執行長Helen Wong在報告中表示，如果降息幅度小於最初預期，現在預計將實現較高的獲利區間。

展望未來，華僑銀行維持2024年低個位數貸款成長目標不變，信貸成本在20至 25個基本點之間，以及50％的股息支付率目標。

Wong指出：「儘管近期的一些經濟指標看起來更加有利，但短期風險仍然存在，例如戰爭持續，以及今年部分國家的大選結果所引發的地緣政治波動加劇。」

另一方面，華僑銀行表示，將提出每股25.60新元的現金要約，以溢價36.9％的金額收購剩餘未持有的Great Eastern Holdings股票。