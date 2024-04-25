有些人事業心強，有責任感又任勞任怨，忙起來沒日沒夜，永遠把工作擺第一，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書粉專發文點名3星座天生是勞碌命，尤其是金牛座最苦情。

▍TOP3、水瓶座

水瓶座在工作中總是想要表現，很想要展現自己，甚至是超越自己與別人，習慣一肩扛起所有事情，搞得又累又煩悶，天天不得閒。建議水瓶不要太求好心切，也不要把全部事情攬在身上，多多接觸大自然，會發現人生不是只有工作而已。

▍TOP2、牡羊座

牡羊座是工作狂，大部分的時間都埋首在工作中，總覺得事情越多越有成就感，等到年紀越來越大，回過頭檢視自己的人生，才發現全被工作給佔據。大多數的牡羊認為，不斷地工作與賺錢才是人生的真諦，有時會因為過度操勞，健康反而亮紅燈，務必要多保重身體。

▍TOP1、金牛座

俗話說能者多勞，金牛座就是典型的例子，不僅任勞任怨，又非常有責任感，無論上司或是同事交代的事情總是使命必達，經常因為表現優異，迅速將事情處理完，又被老闆交辦更多工作，金牛就算內心有所抗拒也開不了口，即便回到家也有很多事情要做，堪稱最苦情代表。

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