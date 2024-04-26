俗話說一樣米養百樣人，有人個性強勢，在生活中不容易吃虧，但也有人性格軟弱，有苦自己吞，《搜狐網》運勢專欄點名4星座活得最累，總是處處為他人著想，把自己擺在最後。

▍牡羊座

牡羊座個性活潑，不喜歡強迫別人，做任何決定也會考慮每個人的想法，做出最無私的決定。不過也因為處處替別人著想，以至於大家一遇到問題就習慣性向牡羊求救，加上牡羊不懂得拒絕，總是認真對待，最終只能不斷燃燒自己的精力去解決別人的難題。

▍巨蟹座

巨蟹座個性溫和，待人和善，不管與誰在一起都能相處融洽，不會輕易與人起爭執，就算發生分歧也會選擇讓步，不讓矛盾加劇。面對他人的求助，巨蟹經常當成是自己的事，第一時間提供協助，甚至不自覺為他人著想，忽略自己的感受。

▍獅子座

獅子座古道心腸，愛面子的他們很在乎別人的看法，以及自身的形象，因此一旦遇到他人求助，獅子就算內心覺得麻煩，也會礙於面子幫別人排解，並且將事情辦得周到，就算身心俱疲也咬牙苦撐。

▍雙魚座

雙魚座個性軟弱，容易被別人的三言兩語給道德綁架，因而把很多事情攬下來做，加上習慣性地照顧每個人的感受，雙魚總是把自己的需求放在最後，即便受到委屈也默默承受，吃了不少苦頭。

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