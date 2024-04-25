誠美材經營權之爭成羅生門，25日上午召開董事會，董事長何昭陽出具獨立董事劉韋廷、張祖恩聯合聲明，批今天董事會召集程序違法。不過，劉韋廷見到媒體刊出後，隨即發出聲明表示，澄清並無與何昭陽共同發表聯合聲明，公開打臉那份聲明。

誠美材上周拍板新任董事長提名名單，現任董事長何昭陽未獲提名，上午在董事會上痛批今天代理總經理連巍鐘一派召開的董事會，以及上傳公開資訊觀測站董事提名名單等情事，「自始無效」、「玩法弄權」，並指出已經獲得兩名獨董劉韋廷、張祖恩力挺，發布此共同聲明。

有趣的是，被指稱與何昭陽站在同陣線的劉韋廷，在聯合聲明經媒體曝光後，透過公司發言系統指出，「於今日(4／25)，突然知悉眾媒體報導本人與何昭陽董事長及張祖恩獨立董事發表聯合之聲明。然而，本人與家人在海外旅遊，並不了解公司董事會議狀況，本人就公司之董事會議均委張祖恩獨立董事出席，並未如媒體報導與何昭陽董事長發表聯合聲明，今藉由公司發言系統，特此說明與澄清。」打臉何昭陽的說法。